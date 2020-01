Acer introduceert Spin-convertible met 3:2-scherm en meegeleverde stylus

Acer introduceert twee modellen in de Spin-serie van convertibles. Het gaat om de Spin 5, die een scherm met 3:2-beeldverhouding krijgt, en de wat goedkopere Spin 3, met een conventioneel 16:9-scherm. Beide convertibles worden standaard geleverd met een actieve stylus.

De Spin 5 SP513-54N, zoals het model volledig heet, wordt voorzien van een Intel Core-processor van de tiende generatie en krijgt maximaal 16GB werkgeheugen. Het scherm, dat om de behuizing heen vouwt, heeft een 3:2-verhouding en '2K-resolutie'. Op welke precieze resolutie Acer daarmee doelt is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om 1920x1280 of 2160x1440 pixels. Het scherm ondersteunt het gebruik van een stylus, middels de Wacom aes-techniek. Acer levert een actieve styles bij de convertibles.

De behuizing van de Spin 5 is gemaakt van een legering van magnesium en aluminium en is voorzien van een vingerafdrukscanner. De behuizing is 14,9mm dik en het gewicht moet 1,2 kilogram bedragen. Acer geeft een accuduur op van 15 uur. De Spin 5 is vanaf april te krijgen in de Benelux vanaf 1100 euro.