Xiaomi: bug met verkeerde stills op Google Home Hub trof enkele gebruikers

De bug, waarbij gebruikers stills van andere mensen met een Xiaomi Mi Home-camera op een Google Home Hub, trof slechts enkele gebruikers. De functie om de camera te koppelen aan de Google Assistant blijft uitgeschakeld tot de oorzaak compleet is verholpen.

De oorzaak van de bug ligt bij een update van de cache op Tweede Kerstdag, zo zegt een woordvoerder van Xiaomi tegen Tweakers. "Die cache-update was ontworpen om de streamingkwaliteit van de camera te verbeteren." Xiaomi zegt de bug zelf te hebben opgelost, maar werkt nog aan een structurele oplossing die moet voorkomen dat de bug weer voorkomt. Het is onbekend wat die oorzaak is.

De bug trof maar weinig mensen, claimt Xiaomi. Het gaat om een bug van de koppeling tussen de Mi Home Security Camera Basis 1080p met Google Assistant zonder het gebruik van de Mi Home-app. Bovendien moet het bereik van de camera beperkt zijn. "Er waren 1044 gebruikers die de integratie gebruikten en slechts een paar daarvan hebben de camera op een plek staan met beperkt bereik."

De bug kwam vorige week naar buiten toen een Nederlander op Reddit postte. Hij zag stills van de camera's van andere mensen op zijn Home Hub. Google blokkeerde daarop de Assistant-integratie van Xiaomi-apparatuur en dat is nog steeds zo.