Xiaomi: beveiligingsprobleem met integratie Google Nest Hub is opgelost

Xiaomi heeft de problemen met zijn slimme Mi Home-camera waarbij gebruikers beelden van anderen te zien kregen op hun Google Nest Hub, permanent gerepareerd. Eerder had Google uit voorzorg integratie met de Assistant uitgeschakeld.

De Chinese fabrikant heeft in een statement aan XDA Developers te kennen gegeven dat de problemen met de Google Nest Hub zijn opgelost. Er is een permanente oplossing gevonden voor de bug, waarbij beelden van schijnbaar willekeurige mensen te zien waren op de Nest Hub wanneer de gebruiker de videostream van de Mi Home wilde aanzetten.

De mogelijkheid om de slimme camera van Xiaomi te gebruiken met Google Assistant was al eerder weer ingeschakeld, maar een permanente oplossing was nog niet gevonden. Nu dus wel, al wil de fabrikant niet aangeven wat er precies is aangepast. Eerder gaf Xiaomi aan dat het probleem in het cachen van videobeelden zat.

Begin deze maand kwam het beveiligingslek in de Mi Home naar buiten, waarop Google het onmogelijk maakte om de camera met Assistant te gebruiken totdat er een oplossing was gevonden. In een statement gaf Xiaomi aan dat het slechts een klein aantal gebruikers betrof.