Google erkent problemen met bluetooth-verbinding Home-speakers

Google heeft erkend dat er problemen zijn met bluetooth op de slimme Home-speaker. Gebruikers klaagden over het niet kunnen vasthouden van de verbinding, en Google zegt nu dat het werkt aan een oplossing van het probleem.

Gebruikers van de Google Home klagen al meer dan een jaar op het supportforum over een haperende bluetooth-verbinding. Dat leidt er onder meer toe dat de verbinding willekeurig wordt verbroken op momenten dat de gebruiker muziek afspeelt via zijn of haar smartphone. Dat gebeurt bij sommige gebruikers om de paar minuten.

Een medewerker van Google heeft nu op datzelfde supportforum een reactie geplaatst waarin hij aangeeft op de hoogte te zijn van de problemen rondom bluetooth op de Home-speaker, zo ontdekte Android Police. Gebruikers wordt gevraagd om via spraakcommando's feedback in te sturen als zij last hebben van bluetooth-problemen. De medewerker vraagt om de feedback "GHT3 Bluetooth IN keeps on disconnect" in te sturen.

Er wordt door een team binnen Google onderzoek gedaan naar het uitbrengen van een fix voor de bluetooth-problemen. Meer details zijn er echter nog niet, waardoor onbekend is wanneer een software-update zal verschijnen.