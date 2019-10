Google vervangt Home-speakers die defect raakten door firmware-update

Google vervangt Home- en Home Mini-luidsprekers die defect zijn geraakt na een recente firmware-update kosteloos door een nieuw exemplaar. Het bedrijf kondigt ook een softwareoplossing aan, zodat het probleem zich niet meer opnieuw zou mogen voordoen.

De slimme speakers van Google worden regelmatig automatisch van een firmware-update voorzien. Bij een van de jongste updates is dat bij een aantal gebruikers fout afgelopen, zo blijkt onder andere uit meldingen op de helppagina’s van Google Nest en klachten op reddit. Na de installatie branden er vier witte lampjes op de speaker, maar verder reageert het toestel nergens meer op. Herstarten helpt ook niet, de luidspreker lijkt bricked oftewel niet meer bruikbaar.

Google heeft dat probleem nu onderkend. Woordvoerder Michiel Sallaets bevestigt tegenover Tweakers dat een kleine hoeveelheid Home- en Home Mini-speakers inderdaad getroffen is en na een van de recentste updates niet meer werkt. "We hebben een oplossing ontwikkeld die ervoor zorgt dat het probleem zich niet meer opnieuw kan voordoen, en die wordt zeer binnenkort uitgerold. Toestellen die defect zijn geraakt na een update, zullen worden vervangen", zegt Sallaets.

Of en hoeveel gedupeerden er in Nederland en België zijn, is niet meteen duidelijk. Maar normaal gesproken komen ook zij in aanmerking voor een kosteloze vervanging van hun slimme luidspreker.