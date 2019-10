Ook Google Home en Home Mini kunnen nu in stereo-opstelling worden geplaatst

Google heeft een software-update uitgebracht die het mogelijk maakt om twee Google Home- of originele Home Mini-luidsprekers in een stereo-opstelling te plaatsen. Dit lukte tot nu toe uitsluitend met de Home Max, de nieuwe Nest Mini en enkele slimme speakers van derden.

Eigenaars van twee Google Home-luidsprekers of twee oorspronkelijke Home Mini’s kunnen die voortaan via de Home-app aan elkaar koppelen voor stereogeluid. De functie Stereopaar verschijnt uitsluitend tussen de instellingen als de Home-app daadwerkelijk twee dezelfde speakers in de woning detecteert. AndroidPolice ontdekte dat dit na een software-update ook het geval is voor de Home en Home Mini.

Gebruikers kiezen via de app zelf welke twee luidsprekers ze aan elkaar willen koppelen en welke speaker het linker- respectievelijk het rechteraudiokanaal voor zijn rekening neemt. Nadat het stereopaar is ingesteld en een naam heeft gekregen, werken functies als het volume en de nachtmodus voor beide luidsprekers tegelijk. Verder is het mogelijk om het ingestelde stereopaar aan een andere groep luidsprekers toe te voegen. Om verwarringen met de Google Assistent te voorkomen, werkt in stereomodus uitsluitend de microfoon van de linkerspeaker.

Volgens AndroidPolice werkt de stereofunctie minstens ook op één luidspreker van derden, te weten de Insignia-speaker die in de VS door Best Buy werd verkocht. De productie van deze luidspreker is in april van dit jaar echter stopgezet. Het is niet duidelijk of het ook mogelijk is een originele Home Mini samen met een nieuwe Nest Mini in een stereo-opstelling te plaatsen. Tweakers kon deze set-up niet meteen nabootsen en heeft de vraag aan Google voorgelegd. Zodra er antwoord komt, krijgt dit artikel een update.