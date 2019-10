Google verbetert zoekmachine voor Engelstaligen door ai-taalmodel in te zetten

Google heeft het algoritme van zijn zoekmachine een update gegeven die ervoor zou zorgen dat de zoekmachine nu 'tien procent beter presteert' voor Engelstaligen. Het nieuwe algoritme maakt gebruik van een ai-taalmodel dat zoekopdrachten beter begrijpt dan vorige modellen.

De verbeterde kunstmatige intelligentie van Google Search is het resultaat van de implementatie van BERT, of voluit Bidirectional Encoder Representations from Transformers, aldus Google. Dit nieuwe neurale netwerk, dat in mei van dit jaar werd aangekondigd, heeft een architectuur die speciaal ontwikkeld is om sequenties van data te verwerken. Dit zou BERT geschikt maken om taal te begrijpen, zo meldt The Register op basis van een gesprek met Pandu Nayak, vice president van Google Search.

Om zinnen te begrijpen is het noodzakelijk dat de zoekmachine alle woorden bekijkt, in hun specifieke volgorde. Vorige transformermodellen waren volgens Google alleen in staat om de woorden in één richting te analyseren, namelijk van links naar rechts. "BERT kan een zin ook in de andere richting bekijken, en rekening houden met het vorige en volgende woord. Op die manier krijgt de zoekmachine een beter beeld van de volledige context en ook van de bedoeling van de zoekopdracht", zegt Google Search vice president Pandu Nayak.

Volgens het bedrijf zijn sommige taalmodellen die het met BERT maakt, zo complex, dat traditionele hardware niet meer toereikend is voor de berekeningen. Daarom zet Google voor de vernieuwde Google Search-dienst generatie 3.0 van zijn zelf ontwikkelde tensor processing units, of tpu's, voor machinelearning in.

Volgens Nayak begrijpt Google Search een op de tien zoekopdrachten beter dankzij BERT. "Dit resultaat geldt op dit moment voor Engelstalige zoekopdrachten in de Verenigde Staten, maar in de toekomst zullen we meer talen en regio’s toevoegen." BERT werkt in deze fase ook in 24 andere landen en in talen als Portugees, Koreaans en Hindi, maar dan uitsluitend voor featured snippets. Dat zijn antwoorden op vaak gestelde vragen die boven in de zoekresultatenpagina van Google verschijnen, met informatie die van andere websites wordt geplukt.