Death Stranding komt in de zomer van 2020 uit voor pc

Hideo Kojima maakt bekend dat zijn game Death Stranding in de zomer van 2020 uitkomt voor de pc. De PlayStation 4-versie verschijnt zoals gepland op 8 november dit jaar. Via welke downloadwinkels de pc-versie uitkomt, is nog niet bekend.

Kojima Productions, de studio die Death Stranding maakt, noemt de komst van de pc-versie op Twitter. Details over de pc-versie zijn er nog niet, alleen is bekend dat de game ergens in de zomer van volgend jaar uitkomt. Death Stranding is Kojima's eerste game sinds hij in 2015 bij Konami vertrok. De game is gemaakt met steun van Sony; de consoleversie komt dan ook alleen uit voor de PlayStation 4. Het spel gebruikt de Decima-engine van Guerrilla Games. Het is voor het eerst dat een game met die engine uitkomt voor de pc.

Nog niet bekend is via welke downloadwinkels de pc-versie van Death Stranding beschikbaar komt. 505 Games gaat de pc-versie uitgeven, meldt Gematsu. 505 Games is ook de uitgever van Control, die game kwam uit in de Epic Games Store.

Dat er een pc-versie van Death Stranding zou komen, was jaren geleden al bekend. De titel is echter met name in het nieuws gekomen als PlayStation 4-exclusive en over een pc-versie bleef het stil. In 2015 stond er een bericht op Medium over de samenwerking tussen Sony en Kojima Productions. Daarin werd gesproken van een console exclusive voor de PS4 en daarna een release voor de pc.

Eerder uitgebrachte trailer van de PlayStation 4-versie van Death Stranding