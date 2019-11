Death Stranding komt in zomer tegelijkertijd op Steam en in Epic Store uit

Death Stranding komt op de pc zowel te koop via Steam als in de Epic Games Store. Dat gebeurt gelijktijdig en voor dezelfde prijs, zegt maker de uitgever van de game. De releasedatum staat gepland voor de zomer van 2020, en de game is inmiddels als pre-order te koop.

Uitgever 505 Games heeft bekend gemaakt dat de game vanaf vrijdag al te pre-orderen is voor de digitale gamewinkels. Death Stranding komt zowel te koop op Steam als in de Epic Games Store. Over andere online winkels is nog niks bekend, evenals over systeemeisen. 505 Games zegt dat er binnenkort meer informatie over de pc-editie wordt bekend gemaakt.

De game komt in de zomer van volgend jaar uit en gaat € 59,99 kosten. Het wordt dus geen exclusive, al gingen er eerder geruchten op internet rond dat dat mogelijk wel het geval zou zijn. Er verschijnen de laatste jaren steeds meer games die exclusief op één platform worden aangeboden, of die eerder op één plek worden uitgebracht en pas later op een andere plek verkrijgbaar zijn.

Tweakers schreef een uitgebreide review van de langverwachte game van de iconische ontwikkelaar Hideo Kojima. Je kunt de review van Death Stranding hier lezen.