Het is niet vanzelfsprekend dat een game die exclusief is gemaakt voor een console zijn weg vindt naar de pc, en al helemaal niet als het om een game gaat die voor de PlayStation 4 is ontwikkeld. Gelukkig lijkt Sony zijn beleid daarin wat te veranderen. Zo verschijnt in augustus een pc-versie van Horizon: Zero Dawn. Voor die tijd kun je echter al volop aan de bak in de PS4-topper van vorig jaar: Death Stranding.

We konden de game van Hideo Kojima al voor de release op 14 juli spelen, via een vroege, maar volgens uitgever 505 Games wel definitieve versie die op Steam was geplaatst. Dat ‘definitieve’ moet uiteraard met een korrel zout worden genomen. Er zal best nog hier en daar een patch verschijnen, maar de versie die wij konden spelen zou volgens de uitgever release-waardig zijn. Daar kunnen we een eind in meegaan, want grote bugs of problemen zijn we tijdens het spelen niet tegengekomen.

Gestrande walvissen

Voor wie consolegames aan zich voorbij laat gaan, geven we eerst wat uitleg over de opzet van deze game. De titel Death Stranding is afgeleid van een gebeurtenis die het uitgangspunt vormt van het verhaal. In de nabije toekomst vindt in de VS een apocalyps plaats die vrijwel al het leven uitroeit. Dat zorgt er onder andere voor dat walvissen en andere zeezoogdieren massaal aanspoelen op de Amerikaanse stranden. Dat verklaart meteen de titel Death Stranding. Het zorgt er ook voor dat de overleden mensen terugkeren als onzichtbare geesten, zogeheten Beached Things, doorgaans afgekort tot BT's. Als zo'n BT een levend of net overleden mens te pakken krijgen, veroorzaakt dat een voidout, ofwel een enorme explosie die een krater van honderden meters doorsnee achterlaat. BT's zijn dus extreem gevaarlijk, ook doordat ze onzichtbaar zijn en in zwermen van tientallen exemplaren opduiken.

De nog levende inwoners van de VS hebben zich daarom teruggetrokken in diepe ondergrondse bunkers, verspreid over het land. Contact tussen de bunkers is mogelijk via digitale wegen, maar fysiek contact is lastig vanwege de vele BT's en bovengronds levende roverbendes. Dit leidt ertoe dat jij een speciale rol in het geheel speelt. Je staat te boek als Sam Porter Bridges, waarbij Porter slaat op je beroep. Jij bent een van de weinige waaghalzen die zich bovengronds durft te begeven en wordt daarom ingehuurd om vracht te vervoeren tussen de verschillende bunkers. Soms kan dat gemotoriseerd, per motorfiets of auto, maar in veel gevallen zul je lopend met de vracht moeten zeulen, al was het maar omdat het terrein geen gemotoriseerd vervoer toelaat. Je komt van alles tegen, van rivieren en moerassen tot heuvels en hoge, besneeuwde bergen. Er zijn dus talloze obstakels die gemotoriseerd vervoer in de weg staan.