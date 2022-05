Pc-versie van God of War komt op 14 januari 2022 uit

Sony en Santa Monica Studio brengen God of War volgend jaar uit voor pc's. De PS4-game, die oorspronkelijk uitkwam in 2018, verschijnt 14 januari 2022 op Steam en in de Epic Games Store. De pc-versie krijgt onder andere een ontgrendelde framerate en 4k-ondersteuning.

Ontwikkelaar Santa Monica Studio schrijft op de officiële PlayStation-blog dat de Steam-versie van God of War verschillende grafische verbeteringen meekrijgt. Het spel krijgt volgens de studio verschillende grafische presets en opties, waaronder nieuwe ambient occlusion-opties met gtao en ssdo .

De studio maakt nog geen systeemvereisten bekend, maar meldt wel dat de game 80GB aan opslagruimte vereist. Op de Steam-pagina van het spel staat vermeld dat de game gebruikmaakt van DirectX 11. De pc-versie van God of War krijgt daarnaast ondersteuning voor 21:9-ultrawidemonitoren. Gamers met een RTX-videokaart kunnen de game spelen met Nvidia's DLSS en Nvidia Reflex. Het spel moet controllers en muis- en toetsenbordbesturing ondersteunen.

God of War kan al vooruit worden besteld op Steam en in de Epic Games Store. Het spel kost 50 euro. De pc-versie van het spel bevat extra digitale content, in de vorm van een armorset voor Kratos en Atreus en vier skins voor schilden. Santa Monica Studio meldt verder dat de PS4-versie van God of War tot augustus 2021 ongeveer 19,5 miljoen keer is verkocht.

Dit is niet de eerste keer dat Sony een exclusieve PlayStation-game uitbrengt voor de pc. Het bedrijf bracht eerder de PS4-exclusives Death Stranding, Horizon: Zero Dawn en Days Gone uit voor pc's. Volgend jaar verschijnen ook Uncharted 4: A Thief's End en de losstaande uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy voor de pc.