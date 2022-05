Pc-versie van Death Stranding leverde vorig jaar 23 miljoen euro op

Uitgever 505 Games heeft met verkopen van de pc-versie van Death Stranding vorig jaar 23 miljoen euro binnengehaald. Dat maakte het de meest succesvolle game van de uitgever in 2020, terwijl het spel pas in juli verscheen.

Digital Bros, het moederbedrijf van uitgever 505 Games, noemt de omzet van Death Stranding in zijn halfjaarlijkse financiële rapport. De pc-versie van Death Stranding kwam in juli vorig jaar uit, dus het gaat om de verkopen tussen juli en december. Hoeveel geld de pc-versie van de game in het eerste kwartaal van dit jaar heeft opgebracht, is niet bekend.

Ook is niet duidelijk hoeveel exemplaren er van de pc-versie van Death Stranding zijn geleverd. De game heeft op Steam een adviesprijs van 60 euro, maar dat is niet in alle regio's gelijk. Ook is dat bedrag inclusief belastingen en Valve krijgt ook een deel van dat bedrag.

Control leverde in de tweede helft van vorig jaar 16 miljoen euro op. De game kwam in 2019 uit, maar de pc-versie was toen alleen in de Epic Games Store te koop. Sinds 27 augustus is het spel ook te koop op Steam. Wat de verdeling is tussen de omzet uit de verschillende platforms is onbekend. De game is ook verkrijgbaar voor Xbox- en PlayStation-consoles.

Assetto Corsa deed het met 9 miljoen euro omzet in de tweede helft van 2020 beter dan in dezelfde periode het jaar daarvoor, toen de game 3,5 miljoen euro opleverde. De nieuwe titel Ghostrunner leverde 6,9 miljoen euro op. Eind maart maakte 505 Games bekend dat het de rechten voor die franchise van de ontwikkelaar heeft gekocht voor 5 miljoen euro.