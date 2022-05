Death Stranding-maker Kojima Productions werkt aan nieuw project

Kojima Productions bevestigt bezig te zijn met een nieuw project. De maker van de populaire game Death Stranding meldt niet om wat voor project het gaat, maar het bedrijf neemt mensen aan om er in zijn studio in Tokio aan te werken.

Kojima Productions roept in zijn bevestiging van het nieuwe project op een kijkje te nemen bij zijn vacaturepagina. De studio van Hideo Kojima zoekt onder andere programmeurs, grafici, game-ontwerpers, schrijvers, projectleiders en producenten voor de vestiging in Tokio. Componist en audio director bij Kojima Productions, Ludvig Forssell, meldt tegelijkertijd een opnamesessie voor een nog niet onthuld project gehad te hebben. Daarmee lijkt het er op dat het om een project gaat dat al even loopt bij de studio.

Niet bekend is waar het om gaat, maar Hideo Kojima heeft eerder hints gegeven dat er een opvolger van Death Stranding kan komen. Als zo'n opvolger zou komen, zou de studio 'compleet opnieuw beginnen', aldus Kojima tegen Vulture. Ondanks dat zou hij wel weer met Norman Reedus willen werken. Reedus is de acteur die de hoofdrol in Death Stranding speelt en ook bekend is van de serie The Walking Dead. De twee zouden bevriend zijn geraakt tijdens het werk aan Death Stranding.