Death Stranding Director's Cut met verhaaluitbreiding verschijnt op 24 september

De Director's Cut-versie van Death Stranding verschijnt op 24 september voor de PlayStation 5. De game kent meerdere verbeteringen, zoals geüpgradede meleegevechten, een nieuw wapen dat elektrische schokken geeft, een schietbaan en een racecircuit. Daarnaast is het verhaal uitgebreid.

De uitgebreide versie is volgens Sony geremasterd voor de PlayStation 5 en krijgt extra wapens, uitrustingen, voertuigen, gameplaymodi en missies. Het verhaal van de game is ook uitgebreid, al zegt Kojima Productions nog niet in hoeverre deze is verlengd. In de trailer zouden 'aanwijzingen' te vinden zijn voor het uitgebreide verhaal. De trailer laat onder meer nieuwe omgevingen zien en een prototype bridge baby.

Verder is de interface van de game aangepast voor de current-gen console. Voorbeelden van de nieuwe gamemodi zijn een Firing Range waar spelers hun schietkunsten kunnen verbeteren. Ook is er een Fragile Circuit-racemodus, waarbij spelers op meerdere circuits tegen anderen kunnen racen.

De Director's Cut kent daarnaast mounted machinegeweren en nieuwe manieren om goederen rond de kaart te bewegen. Er is bijvoorbeeld een katapult om goederen door de lucht te schieten, een support skeleton en een buddybot. Gebruikers kunnen op die robot zitten, of kunnen deze meer cargo geven om te dragen. Daarnaast is er een springplank om met een motor over obstakels te kunnen springen en zijn er nieuwe verhaalmissies.

De game kan verder overweg met de verbeterde triggers en haptische feedback van de DualSense-controller, er is ondersteuning voor 3D Audio en het spel biedt spelers de keuze uit twee beeldmodi. De Performance Mode biedt opgeschaalde 4k-weergave en maximaal 60fps, terwijl de Fidelity Mode native 4k biedt.

Sony zegt dat er meer verbeteringen zijn bij het spel; zo wordt er over Friend Play en Leaderbords gesproken. Hier gaat de uitgever later meer over bekendmaken. Het bedrijf maakt wel bekend dat PS4-savegames meegenomen kunnen worden naar de PS5 en dat bezitters van de PS4-versie voor tien euro kunnen upgraden naar de PS5-Director's Cut.