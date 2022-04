Hidden Palace zet 484 prototypes van games voor Xbox en Dreamcast online

'Gamebehoudgemeenschap' Hidden Palace heeft een lading prototypes van spellen voor de Sega Dreamcast en de Microsoft Xbox online gezet. Het gaat om vroege builds en games die nooit uitgekomen zijn. 349 titels zijn voor de Xbox en 135 voor de Dreamcast.

Onder de Xbox-titels zitten spellen als Hail to the Chimp, He-Man: Defender of Grayskull en Pac-Man World Rally, maar ook Sega-games, zoals Crazy Taxi 3: High Roller, ToeJam & Earl III en Jet Set Radio Future. Hidden Palace vindt het opvallend dat zoveel van de games op de Xbox-lijst nooit uitgekomen zijn. Ze speculeren dat dat komt doordat de eerste generatie Xbox nog zodanig nieuw was, dat men er niet zeker van was dat het platform de investering waard zou zijn. Tegelijkertijd presteerde de concurrent, de PlayStation 2, op dat moment juist heel goed op de markt.

Aan de Dreamcast-zijde gaat het om games als Ready 2 Rumble Boxing Round 2, San Francisco Rush 2049, Shadow Man, Test Drive Cycles, Vigilante 8: Second Offense, WWF Attitude en Tony Hawk’s Pro Skater. Veel van deze games zijn wel gewoon op de markt gekomen; het verschil met de releaseversies is hier dan dat het gaat om builds die nog niet helemaal af zijn. Ze kunnen een andere titel hebben, video's die nog geen post-production hebben gehad, of hebben debug-opties nog ingeschakeld.

Dumping roms vaak niet simpel proces

Hidden Palace doet ook uitgebreid verslag van hoe het proces van het dumpen en testen van de roms ging. Bij de Xbox-games zat de uitdaging erin dat de data steeds wisselend wordt opgeslagen. Het medium wisselde van cd, naar dvd en dual-layer-dvd. Daarnaast verschilden de partitieschema's ook vaak, wat het starten van de games een veranderlijk proces maakte. De ene game draaide prima op een emulator terwijl de andere juist een originele Xbox-devkit vereiste.

De Dreamcast-dumps waren moeilijker om te verkrijgen. Deze vereisten allemaal originele hardware omdat Sega met zijn eigen 'gd-rom'-discformaat werkte. Deze kleine variatie op de cd zorgde ervoor dat het team geen andere keus had dan het gebruik van een authentieke 'Katana' Dreamcast-devkit, of van een zogenaamde System Disc 2, die het lezen van de prototypes mogelijk maakt op een gewone Dreamcast. Een System Disc 2 valt niet te kopiëren, aldus Hidden Palace.

Hidden Palace heeft op aparte pagina's de volledige lijsten met Xbox en Dreamcast-games staan. De individuele pagina's voor de games bevatten ook vrij uitgebreide aantekeningen, over de staat van de ontwikkeling, kopieerbeveiliging, of de game met een emulator te draaien is, en meer. Ook worden er veel screenshots getoond.

Hosting wordt voor deze titels verzorgd door Archive.org. Over de afkomst van de prototypes is Hidden Palace niet erg spraakzaam: "dit alles is mogelijk gemaakt door de toewijding van een extreem sympathiek persoon, die de taak op zich heeft genomen om alles uit deze collectie in zijn eentje te dumpen".

De prototypes vallen onder het zogenaamde Project Deluge van Hidden Palace. Onder die noemer gaven ze eerder PlayStation, PlayStation 2, Sega Saturn en Philips CD-i-prototypes vrij.

Prototypes van Jet Grind Radio (DC) en Psychonauts (Xbox), twee games uit een collectie van in totaal 484 stuks