Video toont prototype nooit gemaakte game Duke Nukem Begins

Een grafische artiest heeft een video online gezet van een concept voor Duke Nukem Begins. Hij maakte de zogenaamde vertical slice in 2008 in opdracht van Gearbox. De video toont Duke in typerende acties en een co-opmodus voor vier spelers.

De video is een geanimeerde weergave van hoe de game eruit had moeten zien. Het gaat om een 3d-animatie die is gemaakt onder leiding van Gregor Punchatz, toen hij in 2008 werkte bij Janimation. Punchatz schrijft dat het bedrijf de opdracht kreeg van Gearbox om zo'n vertical slice te maken voor Duke Nukem Begins.

Punchatz was destijds regisseur bij Janimation en volgens hem had het bedrijf er alles aan gedaan om er hun beste video ooit van te maken. Dat werk bleek echter voor niets, want de ontwikkeling van Duke Nukem Begins werd gestaakt wegens een juridisch conflict.

Omdat hij trots is op het werk, zet hij de animatie nu dertien jaar later alsnog online, zegt Punchatz. Hij hoopt dat het verschijnen van de video ervoor kan zorgen dat de ontwikkeling van de game alsnog wordt opgepakt.

Duke Nukem Begins is nooit officieel aangekondigd, maar het was al bekend dat de game in ontwikkeling is geweest. Dat bleek in 2009 uit rechtbankdocumenten. Er was jarenlang een juridisch conflict over de rechten op Duke Nukem tussen 3D Realms en Gearbox. Dat tergde ook de ontwikkeling van Duke Nukem Forever, de game die na veel uitstel in 2011 uitkwam. Er werd sinds 1997 aan dat spel gewerkt.

3D Realms is de oorspronkelijke maker van Duke Nukem en Gearbox kocht in 2010 de rechten. Beide bedrijven zijn sinds kort onderdeel van de Embracer Group. 3D Realms werd begin augustus door dat gamebedrijf overgenomen en de overname van Gearbox werd begin dit jaar aangekondigd.