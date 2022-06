Hollywood probeert opnieuw Duke Nukem-film te maken

Hollywood staat opnieuw in de startblokken om een Duke Nukem-film te maken. Ditmaal zijn de makers van de op The Karate Kid gebaseerde televisieserie Cobra Kai gevraagd om aan het roer te staan. Een releasedatum is er nog niet.

De makers van Cobra Kai zijn Josh Heald, Jon Hurwitz en Hayden Schlossberg. Het productiehuis achter de film is Legendary Entertainment, dat veel succesvolle films met een groot budget op zijn naam heeft staan. Ook Assassin's Creed-producer Jean Julien Baronnet van het in gamefilms gespecialiseerde productiehuis Marla Studios is verbonden aan het project. Een schrijver en regisseur zijn er nog niet, noch een acteur om Duke Nukem te spelen.

Het is niet voor het eerst dat Hollywood voornemens is om een Duke Nukem-film te maken. In 2018 wilde Paramount Pictures een Duke Nukem-film maken met worstelaar John Cena in de titelrol en Michael Bay als regisseur. Die lijkt ergens in 2019 gestrand te zijn, blijkt uit een tweet van Duke-stemacteur John St. John, opgegraven door The Verge. Een ander bevinding van die site: een interview uit 2018 met de producers van de Duke-film waar Cena in zou spelen. Daarin bespreken ze de uitdagingen van anno nu een film maken met Dukes houding jegens vrouwen en politieke correctheid. Toen keken ze naar Deadpool voor inspiratie.

Een deel van wat Duke Nukem een moeilijk te maken film maakte, was dat de rechten bij verschillende partijen lagen. Die lagen deels bij Gearbox Software en deels bij 3D Realms. Die partijen zijn respectievelijk verantwoordelijk voor Duke Nukem Forever en Duke Nukem 3D. Over en weer zijn er ook rechtszaken geweest om vast te stellen wie nu de rechtmatige eigenaar van Duke. Beide partijen zijn echter lijdend voorwerp geworden in de rage van fusies en overnames die de gamingindustrie momenteel meemaakt: de twee zijn gekocht door de Embracer Group. Daarmee lijkt de discussie rond wie de rechtmatige eigenaar is, ten einde.

Duke Nukem begon zijn bestaan als een platformgame in 1991. Daar vocht Duke nog tegen de robotlegers van Dr. Proton, die de wereld wilde verwoesten. Duke Nukem II was ook een platformer, maar hier kwamen de aliens in beeld als de schurken. Duke Nukem 3D kwam in 1996 en gaat verder waar deel 2 ophield. Aliens zijn Los Angeles binnengevallen en het is aan Duke om ze tegen te houden. Het derde deel was erg geliefd en staat bekend om zijn interactieve spelwereld, vloeiende gameplay, verwijzingen naar pop culture en groffe toon. Het vervolg Duke Nukem Forever kwam van een andere studio, Gearbox Software, en was geen succes.