Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour komt op 23 juni uit voor de Switch

Duke Nukem 3D komt op 23 juni naar de Nintendo Switch. De game krijgt nieuwe functies, een extra hoofdstuk en optionele ondersteuning voor motion controls en HD Rumble. De game komt enkel beschikbaar in de Nintendo Eshop en gaat 10 euro kosten.

De heruitgave van de game heet Duke Nukem 3D: 20th Anniversary Edition World Tour. Deze versie kwam in 2016 al uit voor de PS4, Xbox One en Windows voor 20 euro. De Switch-versie wordt goedkoper en krijgt daarnaast ondersteuning voor enkele functies van de Switch. Hieronder vallen optionele richtondersteuning met de gyroscoop in de Joycons en Pro Controller, HD Rumble, motion controls en lokale draadloze multiplayer. Gebruikers kunnen kiezen tussen de klassieke graphics of een verbeterde grafische weergave met een hogere framerate, net als bij de andere versies van deze heruitgave.

De 20th Anniversary Edition World Tour wordt daarnaast geleverd met een nieuw hoofdstuk in het verhaal. Dit hoofdstuk, genaamd episode 5, bevat acht nieuwe levels die zijn gemaakt door de oorspronkelijke ontwikkelaars van de game. Episode 5 wordt daarnaast voorzien van nieuwe muziek door Lee Jackson en nieuwe oneliners, die zijn ingesproken door Jon St. John, de originele stemacteur van Duke Nukem. De game komt op dinsdag 23 juni uit en gaat 10 euro kosten.

Vorig jaar klaagde de componist van de Duke Nukem 3D-soundtrack overigens Gearbox aan, omdat de uitgever zonder overleg de originele soundtrack van de game zou gebruiken voor de 20th Anniversary Edition. Deze rechtszaak loopt op het moment van schrijven nog steeds, hoewel Gearbox en Bobby Prince voor de Switch-release tot een overeenkomst zijn gekomen, schrijft Digital Trends.

Daarnaast klaagde Gearbox deze week 3D Realms aan, meldt Digital Trends. Dat is de originele ontwikkelaar van de Duke Nukem-franchise. Gearbox nam in 2016 de Duke Nukem-franchise over van de studio. Toentertijd zou 3D Realms volgens de uitgever hebben gesteld dat met de overname alle auteursrechten naar Gearbox zouden gaan, dus inclusief rechten op de muziek. Nu blijkt dat dit wellicht niet zo is, stelt Gearbox dat de originele Duke Nukem-ontwikkelaar contractbreuk heeft gepleegd.