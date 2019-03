3D Realms brengt in de zomer retrostijlshooter Wrath: Aeon of Ruin uit

3D Realms heeft het eerstepersoonsschietspel Wrath: Aeon of Ruin aangekondigd. Dit schietspel is gebaseerd op de engine van het originele Quake en heeft wat zowel graphics als gameplayelementen betreft, de nodige overeenkomsten met klassieke pc-shooters uit de jaren '90.

Op de Steam-pagina van Wrath: Aeon of Ruin schrijven 3D Realms en uitgever 1C Entertainment dat Wrath: Aeon of Ruin draait op Quake-1-technologie en 'dna van shooters uit de jaren negentig bevat'. Het gaat daarbij om het combineren van elementen uit titels als Doom, Quake, Duke Nukem 3D, Blood, Unreal en Hexen. In het nieuwe spel, dat wordt gepresenteerd als behoorlijk uitdagend wat de moeilijkheidsgraad betreft, wordt het nodige schietwerk gecombineerd met een verhaallijn en allerlei verschillende omgevingen.

Als speler ben je een buitenlander die aankomt op de kust van een stervende wereld, waarbij je wordt opgedragen om op de overgebleven 'Guardians of the Old World' te jagen. Spelers moeten hiervoor oude ruïnes, tombes en tempels verkennen, vergeten geheimen ontdekken en de strijd aanbinden met het kwaad wat in de wereld schuilgaat. Het gaat onder meer om de nodige monsters en wandelende skeletten. Om hen te lijf te gaan, is een arsenaal van negen wapens aanwezig en tien krachtige artefacten.

Naast dit singleplayerverhaal bevat het nieuwe schietspel van 3D Realms verschillende klassieke multiplayermodi, waarbij gebruik wordt gemaakt van de QuakeWorld-netcode. Tot vier spelers kunnen de wereld van Wrath domineren in co-op, online, maar ook in een local area netwerk.

Wrath: Aeon of Ruin is gemaakt om eenvoudig te kunnen worden aangepast, zodat spelers in staat zijn om hun eigen werelden te creëren, inclusief eigen levels, wapens en personages. De tools die hiervoor nodig zijn, zijn voor alle spelers beschikbaar.

Ontwikkelaar 3D Realms is vooral bekend als de maker van een aantal bekende schietspellen, waaronder Duke Nukem 3D, Prey en Max Payne. De studio bracht ruim een week geleden al een andere retro-fps uit, genaamd Ion Maiden. Deze titel is gemaakt met de Build-engine, die onder meer is gebruikt voor Duke Nukem 3D uit 1996.

Het is nog niet duidelijk wanneer Wrath: Aeon of Ruin precies uitkomt, maar dat zal ergens in de zomer van dit jaar zijn. Het spel komt uit voor Windows, Mac, Linux, de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch.