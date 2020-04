Retroshooter Ion Fury van 3D Realms verschijnt op 14 mei voor consoles

Ion Fury komt naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. De retroshooter is gemaakt door Voidpoint en wordt uitgegeven door 3D Realms. Vorig jaar kwam er al een pc-versie uit. Op 14 mei verschijnen de consolesversies digitaal, een fysieke release komt later.

De digitale versies voor de Xbox en PlayStation kosten 25 euro en de Switch-versie komt in Nintendo's downloadwinkel te staan voor 30 euro. De pc-versie kost op Steam momenteel 21 euro. Op 26 juni komt Ion Fury ook fysiek uit voor consoles, de prijzen zijn gelijk aan de digitale versies. Eind 2018 werden de consoleversies al aangekondigd, toen werd gesproken over een release in 2019, maar die bleef uit.

Ion Fury is gemaakt met de Build-engine, die in 1996 voor het eerst werd gebruikt voor Duke Nukem 3D. De game draait met 60fps op de Xbox en PlayStation, de framerate voor de Switch noemen de makers niet, maar omdat die voor de andere consoles wel specifiek wordt vermeld is die mogelijk lager.

De retroshooter is de opvolger van Bombshell, een game uit 2016 die 3D Realms oorspronkelijk als een Duke Nukem-game had willen uitbrengen. Dat was echter niet mogelijk, omdat het de rechten aan Gearbox had verkocht.

Wat gameplay en graphics betreft doet de game denken aan klassiekers als Duke Nukem 3D en Shadow Warrior. De game was oorspronkelijk in ontwikkeling onder de naam Ion Maiden, maar na een aanklacht van metalband Iron Maiden werd de naam aangepast.