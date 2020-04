LG Velvet-smartphone krijgt optionele hoes met tweede scherm

LG heeft meer details van zijn Velvet-smartphone bekendgemaakt. De fabrikant gaat samen met het toestel een hoes uitbrengen waar een tweede scherm in is verwerkt. LG heeft al zo'n accessoire voor een aantal van zijn recente smartphones.

Op zijn Zuid-Koreaanse website toont LG de Velvet en geeft de fabrikant een aantal nieuwe details. Zo zegt LG dat het toestel 6,8mm dik is en een breedte heeft van 74,1mm. Het 6,8"-oledscherm heeft een verhouding van 20,5:9 en in de behuizing zitten stereospeakers.

De primaire camera aan de achterkant gebruikt een 48-megapixelsensor met quadbayerfilter en daaronder zit een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens. De derde camera is een dieptesensor met een 5-megapixelresolutie.

Eerder bleek al dat het toestel wordt uitgerust met de Snapdragon 765G-soc van Qualcomm. Dat is een midrange-soc met geïntegreerde 5g-modem, dat zowel hoge als lage frequenties ondersteunt. Het toestel krijgt een 4300mAh-accu.

LG zegt dat de Velvet compatibel is met een Stylus Pen en een LG Dual Screen-accessoire. Beiden zijn optioneel. Over de schermhoes heeft LG nog geen specifieke details gegeven, maar bij eerdere versies daarvan voor andere smartphones, gaat dat om een hoes met een scherm dat identiek is aan het primaire telefoonscherm. Door het accessoire aan te sluiten is de Android-telefoon met twee schermen te gebruiken.

Op 15 mei brengt LG de Velvet-smartphone uit in Zuid-Korea. Het is niet bekend of het toestel dan ook gelijk in Europa te koop is en de fabrikant heeft ook nog geen prijs bekendgemaakt. Eerder zei LG het toestel op 7 mei te zullen presenteren, maar inmiddels zijn vrijwel alle details bekend.