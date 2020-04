LG maakt op 7 mei alle details over Velvet-smartphone bekend

LG gaat op 7 mei zijn Velvet-smartphone presenteren via een livestream op YouTube en Facebook. De Zuid-Koreaanse fabrikant liet eerder al het ontwerp van de telefoon zien en bekend is dat er een Snapdragon 765-soc in komt.

LG heeft een nieuw filmpje op YouTube geplaatst met daarin de aankondigingsdatum. In de omschrijving staat dat de aankondiging om 10 uur plaatsvindt, dat is vermoedelijk het tijdstip in Zuid-Korea, in Nederland is het dan 3 uur 's nachts. LG's smartphonedivisie slaat met de Velvet een nieuwe weg in; het toestel krijgt een nieuw ontwerp, waarvan eerder al schetsen en renders werden getoond.

De telefoon krijgt drie camera's aan de achterkant, die onder elkaar zijn geplaatst van groot naar klein. LG noemt dat een regendruppelontwerp. Het scherm krijgt afgeronde hoeken en afgeronde schermranden, iets dat LG niet eerder toepaste. Er is een druppelvormige inkeping voor de frontcamera en de telefoon krijgt een 3,5mm-jack.

LG rust de telefoon uit met de Snapdragon 765-soc. Dat is Qualcomms eerste soc met geïntegreerde 5g-modem die zowel frequenties onder 6GHz als mmWave-frequenties ondersteunt. Wat de overige specificaties zijn en wat de Android-smartphone gaat kosten, is nog niet bekend. LG onthult die details waarschijnlijk op 7 mei.