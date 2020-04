LG toont schetsen van nieuw ontwerp voor komende smartphone

LG komt met een nieuw ontwerp voor zijn smartphones. De fabrikant noemt dat minimalistisch en 'met een knipoog naar de natuur'. De high-end toestellen van de fabrikant hadden in de afgelopen jaren een ontwerp dat niet veel is gewijzigd.

LG spreekt van een 'regeldruppelcamera' aan de achterkant. Daarmee verwijst de fabrikant naar de camera's die onder elkaar gepositioneerd zijn in cirkels die gerangschikt zijn van groot naar klein. De Zuid-Koreaanse fabrikant claimt met zijn ontwerp af te wijken van de industrietrends. Daarbij doelt LG op high-end toestellen die een vierkant camera-eiland hebben.

Zowel het scherm als de achterkant krijgt afgeronde randen. De curve is symmetrisch, zegt LG. Zo'n ontwerp passen veel meer fabrikanten toe. Samsung is daar met zijn S20-serie juist vanaf gestapt, maar bijvoorbeeld Huawei en Oppo voorzien hun topmodellen nog van afgeronde schermranden.

De schetsen maken duidelijk dat LG's nieuwe smartphone drie camera's aan de achterkant krijgt. De vierde cirkel is een ledflitser. Of de voorkant een inkeping in het scherm krijgt, is nog niet duidelijk. Op de schetsen is die niet te zien.

Het nieuwe ontwerp is een flinke wijziging ten opzichte van de huidige LG-smartphones. Sinds de LG G7 uit 2018 hebben die een ontwerp dat niet veel is gewijzigd, met de camera's aan de achterkant horizontaal op een rij. Wanneer LG een smartphone met het nieuwe ontwerp uitbrengt, is nog niet bekendgemaakt.