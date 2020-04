Disney+ heeft meer dan 50 miljoen abonnees

Videostreamingdienst Disney+ heeft meer dan 50 miljoen betalende abonnees. Twee maanden geleden waren dat er nog 28,6 miljoen. De dienst is onlangs in meer landen verschenen, wat heeft geresulteerd in snelle groei.

Disney+ is in de afgelopen twee weken uitgebracht in acht Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Ook is de dienst sinds vorige week beschikbaar in India. Dat land is nu al goed voor zo'n 8 miljoen abonnees, meldt Disney+.

Het aantal abonnees van Disney+ is nu al hoger dan dat van Hulu, een andere videostreamingdienst die in handen is van Disney. Hulu, dat alleen in de Verenigde Staten actief is, heeft 30 miljoen abonnees. Disney is echter van plan om die dienst volgend jaar wereldwijd uit te brengen.

Netflix is met 167 miljoen betalende gebruikers nog altijd veel groter, maar die dienst bestaat ook al veel langer. Disney+ begon vorig jaar in september met een proefperiode van twee maanden in Nederland en is sinds 12 november officieel beschikbaar. De dienst kwam toen ook uit in de VS. In de zomer volgt verdere uitbreiding in West-Europa, de dienst komt dan naar België, de noordelijke landen en Portugal.