Disney+ lijkt gestopt te zijn met aanbieden van gratis proefperiode

Het lijkt erop dat het niet meer mogelijk is om bij Disney+ een gratis proefperiode te nemen. De gratis termijn van een week is van de website verdwenen, waarbij gebruikers nu meteen moeten betalen als ze een abonnement afsluiten.

Het viel een Franse website als een van de eersten op dat de gratis proefperiode niet meer is te zien op de website van Disney+. Er is nu alleen nog maar een mogelijkheid om een maandabonnement of een jaarabonnement af te sluiten. Ook in andere landen, waaronder Nederland, lijkt de gratis proefperiode te zijn verdwenen, waardoor het waarschijnlijk om een bewuste keuze gaat.

Disney heeft zelf niets losgelaten over waarom de gratis proefperiode van zijn betaalde videodienst niet meer beschikbaar is. Disney+ kwam vorig jaar uit en is sindsdien fors gegroeid, met tientallen miljoenen betalende gebruikers. Mogelijk heeft de sterke groei ervoor gezorgd dat Disney denkt dat een gratis proefperiode niet meer nodig is.