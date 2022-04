Facebook neemt bedrijf over dat Street View-achtige dienst aanbiedt

Facebook heeft Mapillary overgenomen, een bedrijf dat zich bezighoudt met het tonen van straatbeelden via crowdsourcing. Het is daardoor een alternatief voor Street View van Google en een teken dat Facebook meer met kaartmateriaal wil gaan doen.

Op het blog van Mapillary legt het bedrijf uit dat het is overgenomen door Facebook, en dat het team gaat werken aan kaartendiensten bij Facebook. Het lijkt dus te gaan om een zogenaamde acquihire, waarbij zowel de dienst als de mensen erachter worden overgenomen. Gedetailleerde plannen over wat Facebook wil gaan doen met Mapillary is nog niet bekend.

Mapillary biedt een Street View-achtige dienst waarbij individuen door het uploaden van foto's kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van straten en omgevingen. Het beeldmateriaal is dan ook voor iedereen beschikbaar, en met de dienst vormt Mapillary, met kaarten op basis van OpenStreetMap, een concurrent voor Street View van Google.

Dat blijft ook in de toekomst het geval, want Mapillary blijft in zijn huidige vorm bestaan. Opvallend genoeg kiest Facebook ervoor om Mapillary ook gratis beschikbaar te maken voor commerciële gebruikers. Voorheen was juist alleen niet-commercieel gebruik toegestaan.

Facebook is al langer bezig met kaartendiensten, en de overname van Mapillary lijkt een bevestiging dat het bedrijf dergelijke functionaliteit op zijn site wil uitbreiden. Mapillary biedt goede dekking in Europa en de Verenigde Staten, maar in de rest van de wereld zijn nog grote delen die van beeldmateriaal voorzien moeten worden.