Google introduceert url om snel Meet-vergaderingen op te zetten

Google heeft een nieuwe manier geïntroduceerd om een vergadering op te zetten via de dienst Meet. Door een webpagina te openen wordt er meteen een nieuwe vergadering gestart waarop iedereen kan inloggen.

De nieuwe manier om een vergadering te starten werkt door naar de webpagina meet.new te gaan. Dan wordt er meteen een nieuwe vergadering geopend met een nieuwe code, die anderen kunnen gebruiken om ook in de meeting terecht te komen.

De mogelijkheid om via meet.new direct een videocall op te zetten werkt via het door Google zelf geïntroduceerde .new-domein. Dat gebruikt de internetgigant al voor zijn andere officesoftware, zoals Docs en Slides; via docs.new en slides.new kan direct een tekstbestand of presentatie worden opgestart.

Google maakte eerder dit jaar Meet gratis voor iedereen met een Google-account. Door de coronacrisis kreeg de dienst snel meer gebruikers.