Google voegt weerwaarschuwingen toe aan News-dienst

Google heeft zijn News-dienst uitgebreid met het afgeven van weerwaarschuwingen bij extreem weer. Gebruikers krijgen een melding in beeld te zien als er in hun regio door de weervoorspellers een waarschuwing is gegeven.

De weerwaarschuwingen zijn te zien in de Android- en iOS-applicatie voor Google News. Op het hoofdscherm krijgen gebruikers de tekst "alert" te zien als er sprake is van een waarschuwing in hun omgeving. Wie vervolgens naar de weerdetails gaat, krijgt informatie over de afgegeven waarschuwing. De website 9To5Google merkte dit op toen zij een weerwaarschuwing voor extreme hitte kregen.

Bij het uitklappen van de weerwaarschuwing is te zien door welke instantie de melding is afgegeven, en tot hoe lang deze geldig is. Opvallend is dat de waarschuwingen niet getoond worden in de widget voor Google News op Android; mogelijk wordt dit in een later stadium nog toegevoegd.