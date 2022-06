Facebook lijkt te zijn begonnen met integreren chat Messenger en Instagram

Facebook heeft een update uitgebracht voor Instagram, waarbij het mogelijk wordt om vanuit de app te chatten met Facebook-gebruikers. Later moet het ook mogelijk worden om te chatten met WhatsApp-gebruikers.

De update werd opgemerkt door The Verge, die de veranderingen in de Instagram-chat uiteenzette. De grootste verandering is dat gebruikers na het installeren van de update vanuit hun dm's in Instagram kunnen chatten met gebruikers die op Facebook Messenger zitten. Daarnaast zorgt de update voor meer kleurinstellingen, meer emoji's en een nieuwe 'swipe to reply'-functie.

De benodigde update wordt waarschijnlijk gefaseerd uitgebracht waardoor het in sommige gevallen nog even kan duren voordat de software binnenkomt op het apparaat. Na de update is het icoontje voor dm's binnen Instagram vervangen door die van Facebook Messenger.

Eerder bracht WhatsApp, eveneens een Facebook-dochterbedrijf, al een bèta uit waarbij Messenger Rooms werd geïntegreerd. Het zijn stappen op weg naar volledige integratie van de chatdiensten tussen Facebook, Instagram en WhatsApp; Facebook heeft namelijk in een eerder stadium al aangegeven dat het de chatdiensten van al zijn sociale media wil integreren.