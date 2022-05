Facebook begint met cross-platform chats tussen Instagram en Messenger

Facebook laat gebruikers van Instagram en Facebook Messenger berichten naar elkaar sturen. Ook wordt het berichtensysteem van Instagram herzien met enkele functies van Messenger. Vooralsnog geldt dit voor 'een aantal landen', later komt dit wereldwijd uit.

Instagram-gebruikers hebben geen Facebook-account nodig om te communiceren met Messenger-gebruikers, meldt het bedrijf. Ook kunnen Instagram-gebruikers er vooralsnog voor kiezen om de update die cross-platform chats mogelijk maakt af te wijzen.

Gebruikers die wel voor de nieuwe features kiezen, krijgen in Instagram de mogelijkheid om ook te chatten en videobellen met Messenger-gebruikers. Gebruikers kunnen zelf bepalen van wie ze chatverzoeken willen ontvangen. Instagram-gebruikers kunnen hierdoor via dat platform in de toekomst ook naar Facebook-gebruikers zoeken en vice versa.

De chatfunctie van Instagram krijgt ook enkele functies van Messenger. Zo kunnen gebruikers reageren op specifieke berichten, chatkleuren aanpassen, en 'selfiestickers' sturen. Instagram krijgt ook de Watch Together-functie van Messenger, waarmee gebruikers gezamenlijk naar IGTV -video's kunnen kijken tijdens een videochat. Vanish mode wordt ook geïntroduceerd. In die modus worden berichten volgens Facebook automatisch verwijderd nadat ze zijn gelezen.

Het is niet geheel duidelijk waar en wanneer de nieuwe functies worden uitgebracht. Facebook stelt dat de functies momenteel in een aantal landen worden uitgebracht en 'later' wereldwijd beschikbaar komen. CNN meldt dat dit 'gedurende de komende maanden' zal gebeuren.

Facebook lijkt in augustus al te zijn begonnen met het testen van deze nieuwe Instagram-functies. Eerder introduceerde het bedrijf al Messenger Rooms, waarmee gebruikers kunnen videochatten via Messenger. Die functie moet op termijn ondersteuning krijgen voor Instagram en WhatsApp.

Afbeeldingen via Facebook