Facebook laat Messenger- en WhatsApp-gebruikers onderling bellen met 50 personen

Facebook voegt een nieuwe functie toe aan Messenger waarmee gebruikers in groepen kunnen videochatten. Met Messenger Rooms kunnen gebruikers uiteindelijk met vijftig mensen tegelijk een videogesprek beginnen, waaronder WhatsApp- en Instagram-gebruikers.

Met de functie kunnen gebruikers een videogesprek beginnen met meerdere gebruikers. Aanvankelijk kunnen er slechts acht mensen in wat Facebook een 'room' noemt, maar in de komende weken moet dat aantal oplopen naar 50. De functie werkt niet alleen in Facebook Messenger, maar uiteindelijk ook met Instagram en WhatsApp. Hoe dat precies werkt is niet duidelijk. Facebook wil langer dat WhatsApp- en Instagram-gebruikers onderling kunnen chatten met Messenger-gebruikers.

Gebruikers kunnen een 'room' beginnen vanaf hun News Feed en vanuit Messenger. Later kan dat ook vanuit de dm-feature in Instagram en vanaf WhatsApp. De gesprekken zijn niet versleuteld, maar Facebook zegt tegen The Verge dat het 'niet meekijkt of -luistert met de gesprekken'.

Er hoeft geen aparte app te worden gedownload voor de Rooms-functie. Die werkt direct in Messenger. Gebruikers kunnen daar ook verschillende filters gebruiken, zoals konijnenoortjes die via ar op het beeld te zetten zijn. Ook krijgt Rooms 360-graden-achtergronden, die meedraaien met de persoon.

Facebook geeft gebruikers verschillende mogelijkheden om te bepalen wie een 'room' mag bezoeken. Dat kan voor alleen mensen die ze specifiek uitnodigen, maar ook voor al hun Facebook-vrienden, die vervolgens zelf vanaf hun News Feed toegang kunnen krijgen tot een gesprek. Ook kunnen gebruikers een unieke link naar een 'room' maken die ze kunnen delen. 'Rooms' kunnen worden afgesloten voor buitenstaanders, en als iemand uit een gesprek wordt gezet door de host kan die persoon niet meer terugkomen zonder toestemming.

Facebook kondigde de nieuwe feature vrijdag aan. Het bedrijf zegt dat het sinds de coronacrisis steeds meer videogesprekken op zijn diensten zag verschijnen. In veel landen zouden het aantal gesprekken via Messenger en WhatsApp zijn verdubbeld. Facebook introduceert ook enkele andere nieuwe videofeatures op zijn platformen. Het bedrijf verhoogt het maximale aantal deelnemers van een WhatsApp-gesprek van vier naar acht, iets dat onlangs al in de bètaversie gebeurde. Ook kunnen Instagram-gebruikers livestreams vanaf hun desktop bekijken en wordt het op Facebook zelf mogelijk een andere persoon aan een livestream toe te voegen.

Voorlopig is de functie alleen in Amerika te gebruiken. Facebook zegt dat Rooms in de komende weken ook wordt uitgerold naar andere landen.