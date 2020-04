WhatsApp-bèta verhoogt maximumaantal deelnemers groepsbellen van vier naar acht

WhatsApp krijgt de mogelijkheid om meer dan vier deelnemers te hebben in een video- of voice-groepsgesprek. Waar dat eerst nog maximaal vier was, is dat nu acht. Die functie is nu geïntroduceerd in de bètaversie van de app.

WABetaInfo maakt melding van de aanpassing. Volgens de site is het bij iOS-bèta 2.20.50.25 en bij Android-bèta 2.20.133 van de WhatsApp-app mogelijk om gesprekken via video of spraak te hebben met meer dan in totaal vier deelnemers. De andere leden van de groep moeten echter ook minstens deze versie van de applicatie geïnstalleerd hebben alvorens de verhoogde limiet daadwerkelijk bij iedereen werkt. Een indicatie van wanneer de functie in de releaseversies komt, is er niet.

WhatsApp lijkt in het kader van de coronacrisis in rap tempo aanpassingen aan zijn populaire chatapp door te voeren. In de afgelopen weken is het massaal doorsturen van berichten aan banden gelegd en kunnen deze doorgestuurde berichten makkelijk online gecheckt worden. Deze twee maatregelen zijn doorgevoerd om mis- en desinformatie te bestrijden. Los van het coronavirus heeft WhatsApp sinds maart een donkere modus, die zich ook conformeert aan dezelfde instelling op besturingssysteemniveau.