Politie begint platform dat overlastmeldingen via WhatsApp en Facebook bundelt

De politie begint een proef met een nieuw platform om overlast te melden. Het initiatief heet BART! en koppelt berichten van verschillende kanalen aan elkaar. Het systeem maakt daarbij 'gebruik van algoritmes', maar hoe dat precies werkt is niet duidelijk.

BART! is een platform waarmee de politie verschillende meldingen van burgers kan verzamelen en ordenen. Dat kunnen bijvoorbeeld berichten van sociale media zoals Facebook en Twitter zijn. Het platform gebruikt scrapers om meldingen met bepaalde hashtags of mentions te verzamelen. Ook wordt er actief gezocht op 'ongerichte meldingen' op basis van sleutelwoorden, die dus niet specifiek aan een politieaccount zijn gericht. Meldingen worden automatisch doorgezet naar de juiste politieafdelingen. Als er bijvoorbeeld een melding binnenkomt van overlast kunnen daar agenten naartoe worden gestuurd. Om de tijd en locatie van een melding te gebruiken kijkt het systeem in de eerste plaats of die informatie in het bericht wordt vernoemd. Als dat niet het geval is pakt het systeem de metadata uit het bericht zelf. Naast openbare kanalen kan het systeem ook privéberichten indexeren, bijvoorbeeld op Facebook of via WhatsApp. Daarbij wordt 'gebruik gemaakt van api's, staat in het rapport, maar welke tools de politie precies wil gebruiken om zulke privéberichten in het systeem te plaatsen is niet bekend. Wel staat er dat er gebruik wordt gemaakt van buurtappgroepen die 'aan alle privacyvoorwaarden voldoen'.

De berichten die in BART! worden verzameld worden geanalyseerd 'met behulp van algoritmes'. Die moeten ervoor zorgen dat de berichten bij de juiste afdeling van de politie terecht komen, of bij andere instanties. Zo kan het systeem ook bijvoorbeeld meldingen over losse stoeptegels opsporen, die dan direct naar de gemeente kunnen worden doorgestuurd. Daarnaast is het mogelijk voor burgers om onderling te communiceren, bijvoorbeeld als zij geluidsoverlast ondervinden of om te controleren of het goed gaat met iemand.

BART! is een afkorting voor Burger Alert Real Time. Het project is een samenwerking tussen de politie en de gemeente Den Haag, TNO en de Technische Universiteit Delft. Het project is inmiddels gestart in de Haagse stadsdelen Escamp, en Leidscheveen/Ypenburg. Volgens de politie is BART! een makkelijkere manier voor burgers om meldingen van overlast te doen. "Bij een verdacht incident is de drempel voor bewoners vaak te hoog om 112 te bellen", schrijft de politie op de site. "Het is dan eenvoudiger om even een berichtje te sturen naar de politie. Die online berichten komen vaak van jongeren die minder snel geneigd zijn om te bellen om iets te melden en vaker online zijn."