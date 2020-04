Facebook gaat locatie weergeven bij Pages en Instagram-accounts met veel bereik

Facebook gaat op Instagram-accounts en Facebook Pages de locatie van de poster weergeven. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Door de maatregel moeten gebruikers gemakkelijker kunnen checken of het gaat om een echte pagina of een echt account.

De test met de weergave gaat lopen in de Verenigde Staten, meldt Facebook. De test loopt specifiek bij Instagram-accounts en Facebook-pagina's die populair zijn in de VS, maar waarvan de posters niet uit de VS komen.

Sinds een paar jaar kunnen gebruikers de locatie van een pagina opzoeken, maar nu komt het erbij te staan bij elke post. De stap moet duidelijker maken 'wie er achter de posts zit die gebruikers zien', aldus het bedrijf.

Het iniatief is ook bedoeld om verkiezingen te beschermen. Bij eerdere verkiezingen bleek dat sommige landen proberen via nepnieuws verkiezingen in andere landen een bepaalde kant op te sturen. Deze en andere maatregelen zouden dat moeilijker moeten maken. Het is nog onbekend of en wanneer de functie ook beschikbaar komt in de Benelux.