Facebook verwijdert vier Russische en Iraanse trollennetwerken van platform

Facebook heeft vier trollennetwerken ontdekt en van het platform verwijderd. Het sociale netwerk linkt één van de groepen aan de Russische Internet Research Agency. Het trollennetwerk zou hebben geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Het gaat volgens Facebook om vier operaties die uit Iran en Rusland komen. Facebook zegt dat in ieder geval één daarvan gelinkt is aan de Internet Research Agency. In totaal zijn er tientallen accounts en pagina's verwijderd. Ook verwijderde Facebook accounts op Instagram. De vier groepen richtten zich op verschillende publieken. Zo was er één groep uit Iran die zich naast Amerika ook richtte op Franstalige gebruikers in Noord-Afrika, en een groep die vooral berichtte over landen in Zuid-Amerika zoals Venezuela en Brazilië. Twee groepen richtten zich met name op de Verenigde Staten.

Facebook zegt dat één groep 'een aantal links met de IRA vertoont'. De groep heeft 'kenmerken van een goed gefinancierde operatie', en de trollen deden aan 'consistente operations security om hun identiteit en locatie te verbergen'. Tijdens de campagne werd één Facebook-pagina gebruikt met 246.000 volgers, die in totaal bijna 75.000 berichten had geplaatst. Ook zouden er vijftig Instagram-accounts zijn ingezet. De beheerders gebruikten nepaccounts en reageerden veel op elkaar om de engagement te verhogen. Daarmee kwamen zij hoger in tijdlijnen te staan.

Alle groepen maakten volgens Facebook gebruik van ongeveer dezelfde modus operandi. Ze zouden verschillende pagina's beheren met daarop politieke en sociale onderwerpen waarover veel verdeeldheid bestaat. Dat zijn bijvoorbeeld politieke kandidaten, LGBTQ-rechten, of de actiegroep Black Lives Matter. Zij verzonnen daarvoor niet zelf nepnieuws, maar deelden bestaand nieuws van bestaande netwerken. Eén van de onderzoekers zegt tegen CNN dat groepen die zich voordeden alsof ze van beide kanten van het politiek spectrum waren vooral de Democratische presidentskandidaat Joe Biden aanvielen.

Naast de aankondigingen maakte Facebook tegelijkertijd nieuwe maatregelen bekend om de Amerikaanse presidentsverkiezingen beter te beschermen. Het bedrijf zegt dat het strengere regels gaat invoeren voor wie een pagina beheert. Ook gaat het bedrijf staatsmedia voortaan als zodanig labelen, en wordt het voortaan prominenter aangegeven als Facebooks factcheckers een post als onwaar aantonen.