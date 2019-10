Valve brengt Steam-bèta uit voor lokale multiplayerfunctie via internet

Valve heeft de bètaperiode van de zogeheten Remote Play Together-functie uitgebracht. Dat betekent dat gebruikers lokale co-opgames met hun vrienden via het internet kunnen spelen. De bedoeling is dat gebruikers met anderen via internet spelen alsof ze samen in één ruimte zijn.

Valve zegt dat de Remote Play Together-functie het mogelijk maakt om vrienden uit te nodigen om lokale multiplayergames, lokale co-opspellen en games met een gesplitst scherm online te spelen. Deze optie staat in principe open voor maximaal vier spelers, waarbij alleen de host het spel in bezit moet hebben; de andere deelnemende spelers maken gebruik van streaming via Steam Remote Play.

Om hier gebruik van te maken moeten spelers meedoen aan de Steam-bèta, een van de lokale multiplayerspellen opstarten en vervolgens uit de Steam-vriendenlijst een of meer vrienden uitnodigen voor Remote Play Together. Zodra dat is gedaan zullen de controllers van de uitgenodigde spellers zich gedragen alsof ze aan de computer van de host zijn gekoppeld. Valve benadrukt dat alleen het gespeelde spel getoond wordt aan de uitgenodigde vrienden; zij zien dus bijvoorbeeld niet het bureaublad. De toegang tot muis en toetsenbord kan gedeeld worden, of juist worden beperkt.

Valve adviseerde eerder een internetverbinding te gebruiken met een downloadsnelheid van minimaal 10 tot 30Mbit/s om de functie te laten werken. Volgens het bedrijf zouden duizenden titels Remote Play Together moeten ondersteunen en staat het ontwikkelaars vrij om ondersteuning in te bouwen. De technologie is niet beperkt tot alleen pc's met Windows; een gebruiker die een sessie streamt via Windows 10 kan vrienden uitnodigen die Linux of een Mac gebruiken. De ondersteunde platforms gaan vooralsnog nog niet verder dan dit rijtje.