EA lijkt te werken aan terugkomst naar Steam

EA gaat mogelijk weer games op Steam verkopen. In de afgelopen weken heeft Dragon Age 2 een update aan zijn database-registratie gekregen, tien maanden geleden speelde iemand op Steam een EA-game die daar nooit te koop was en EA lijkt er nu ook naar te hinten op Twitter.

De hint van EA is een kort videootje van een EA-mok met daarin een heet, stomend drankje. De begeleidende tekst is een summiere '...'. Echter, gecombineerd met een Steam-database-update aan Dragon Age 2 op 15 oktober en het feit dat iemand tien maanden geleden EA-game The Saboteur op Steam speelde ondanks dat deze daar nooit te koop was, betekent dit wellicht meer. Daarnaast heeft een Steam-Origin-integratie-tool een update gekregen.

Geïnteresseerden tekenen ook aan dat Valve in een bespreking van zijn aankomende client-redesign screenshots toonde waarop Mirror's Edge: Catalyst te zien was, een game die EA nooit op Steam heeft verkocht. Echter, dit stukje informatie is afkomstig van Valve zelf en is van zeven maanden geleden. Daarmee is het wellicht minder waard.

EA verkocht totdat het in 2011 zijn eigen Origin-platform opzette, en een korte tijd daarna, zijn games ook op Steam. De laatste game die EA op Steam aanbood, was Warp, in 2012. Of EA dan al zijn games naar Steam zou brengen of alleen een bepaalde selectie titels, is niet duidelijk.