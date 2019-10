Adobe had database met gegevens 7,5 miljoen klanten onbeveiligd online staan

Adobe had een database met gegevens van bijna 7,5 miljoen klanten van Creative Cloud naar schatting een week lang onbeveiligd online staan. E-mailadressen, abonnementsinfo en land van herkomst zaten bij de gegevens, wachtwoorden en betaalinformatie niet.

Het lek werd ontdekt op 19 oktober, door Comparitech en security-onderzoeker Bob Diachenko. "Iedereen met een browser kon erbij", aldus de onderzoekers. Naast de bovengenoemde gegevens gaat het om randzaken als de datum waarop het account is aangemaakt, of men met betalingen bij is, wanneer ze voor het laatst ingelogd hebben en dergelijke.

Nog dezelfde dag zette Adobe er een slot op. De schatting dat de database een week lang toegankelijk was, komt van de onderzoekers. Het is onbekend of een andere partij de database heeft ingezien. Adobe stelt in een reactie alleen dat het "zijn ontwikkelprocessen evalueert om herhaling te voorkomen".

De onderzoekers erkennen dat deze informatie niet genoeg is om direct schade aan te richten bij de klanten, maar dat het wel gereedschappen zijn waarmee een degelijke phishing- of spearphishing-aanval opgezet kan worden. Die kan wel weer als buit een wachtwoord of betaalgegevens hebben.

Adobe Creative Cloud is een softwarepakket met programma's als Photoshop, Premiere, Audition, After Effects en Acrobat. Tegenwoordig biedt Adobe die alleen aan in de vorm van een abonnement. Kosten variëren van 12 euro per maand tot bijna 100 euro per maand.