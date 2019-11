Lek Canadees financieel bedrijf trof niet 2,7 miljoen maar 4,2 miljoen mensen

Het datalek in juni bij Desjardins, een Canadees financieel bedrijf, trof veel meer dan 2,7 miljoen mensen, wat destijds gemeld werd. Dat getal is nu bijgesteld naar 4,2 miljoen, het volledige ledenbestand van de organisatie.

Het incident was al een van de grootste lekken bij een financiële instelling ooit. In juni was al bekend dat het ging om onder meer de naam, adres, geboortedatum en informatie over uitgaven die de klanten hebben gedaan. Wachtwoorden en pin-gegevens zijn echter niet buitgemaakt, stelde Desjardins. De ontwikkeling in de zaak is reden voor de overheid van de provincie Quebec om stappen te zetten om security en de bescherming van persoonlijke gegevens beter te laten beschermen, schrijft Reuters.

De gegevens waren meegenomen door een werknemer van Desjardins, die heeft ze expres op straat doen belanden. De Canadese politie heeft deze inmiddels ex-medewerker weten op te pakken. Volgens Canadese media is de politie de zaak nog aan het onderzoeken.

Het gaat hier niet om een digitale aanval. De president van Desjardins vertelde in juni dat de medeweker op de data-afdeling werkte, maar niet toegang had tot alle data die buitgemaakt was. Hij zou het vertroouwen van collega's hebben gewonnen en hun toegang hebben gebruikt om de gegevens te verzamelen en mee te nemen.