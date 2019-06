Medewerker Canadees financieel bedrijf laat data 2,7 miljoen mensen uitlekken

Een medewerker van Desjardins, een Canadese financiële instelling, heeft expres de financiële gegevens van 2,7 miljoen mensen laten uitlekken. De desbetreffende medewerker is inmiddels ontslagen en opgepakt door de politie, maar het motief is nog niet bekend.

In een statement dat is vrijgegeven door een hooggeplaatste medewerker van Desjardins, werd aangegeven dat het uitlekken van de gegevens van 2,7 miljoen klanten werd veroorzaakt door een medewerker die zichzelf toegang had verschaft tot de data, en deze vervolgens expres heeft vrijgegeven. Hierbij ging het onder meer om de naam, adres, geboortedatum en informatie over uitgaven die de klanten hebben gedaan. Wachtwoorden en pin-gegevens zijn echter niet buitgemaakt, aldus Desjardins.

Al in mei kwam Desjardins het lek op het spoor, maar het duurde vervolgens nog enige tijd voor de oorzaak werd opgespoord. In samenwerking met de Canadese politie werd uiteindelijk een verdachte medewerker gevonden, die inmiddels door Desjardins is ontslagen. De voormalig medewerker is tevens opgepakt door de politie, maar het is nog niet duidelijk of zij inmiddels het motief hebben weten te achterhalen.

Het verspreiden van de financiële gegevens van 2,7 miljoen mensen maakt het een van de grootste lekken bij een financiële instelling ooit. De klanten die zijn getroffen, zijn inmiddels door Desjardins op de hoogte gesteld.