'Apple moet boete betalen aan Samsung wegens te weinig afgenomen oled-panelen'

Apple zou naar verluidt te weinig van de bij Samsung Display bestelde oled-panelen hebben afgenomen, waardoor laatstgenoemde een boetebedrag op tafel wil zien. Dat Apple minder oled-panelen heeft afgenomen, komt vermoedelijk door de tegenvallende iPhone-verkopen.

Dat meldt de Zuid-Koreaanse website ETNews, waarvan bekend is dat zij bronnen hebben binnen Samsung. Apple heeft een contract met Samsung Display voor de levering van oled-panelen die op de iPhone X-generatie wordt ingezet, maar de afgelopen tijd heeft Apple de omzet uit iPhones terug zien lopen. Dat duidt erop dat het aantal geleverde iPhones terugneemt, maar omdat het bedrijf inmiddels geen verkoopcijfers meer bekendmaakt, valt dat niet met zekerheid te zeggen.

Omdat Samsung Display voor de bestellingen van Apple heeft geïnvesteerd in een oled-fabriek, en Apple dus naar verluidt niet genoeg panelen heeft afgenomen, wil de Koreaanse displayfabrikant een vergoeding zien. Daarvoor zouden de beide bedrijven al meerdere malen met elkaar in gesprek zijn geweest. Volgens ETNews staat de fabriek die Samsung Display gebruikt voor het produceren van oled-panelen voor Apple ongeveer de helft van de tijd stil, en is dus ook de omzet met de helft afgenomen.

Volgens ETNews zou het door Samsung Display gevraagde boetebedrag op 'honderden miljarden' won liggen, iets dat omgerekend waarschijnlijk neerkomt op honderden miljoenen euro's. Vooralsnog zou Apple daar echter niet mee akkoord gaan. De beide bedrijven hebben zich echter publiekelijk niet uitgelaten over de zaak.