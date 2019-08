Onderzoek: mensen stellen aankoop smartphone uit wegens gebrek aan innovatie

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat consumenten steeds langer met hun smartphone doen alvorens ze een nieuw model aanschaffen. Een van de factoren die hier aan ten grondslag ligt, is dat consumenten weinig vernieuwing ervaren op de smartphonemarkt.

Het onderzoek is uitgevoerd door Strategy Analytics in de Verenigde Staten, onder 2500 smartphonegebruikers in verschillende leeftijdsklasses tussen de 18 en 64 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat mensen van plan zijn langer met hun smartphone te doen dan in het verleden, vooral onder ouderen. Zo blijken mensen in de leeftijdsklasse 55 tot 64 jaar gemiddeld pas na meer dan drie jaar bereid te zijn een nieuwe smartphone te kopen. Overigens ligt het gemiddelde over alle leeftijdsklasses op zo'n 18 maanden voor een iPhone, en 16,5 maanden voor een Samsung-smartphone.

Een van de redenen van het uitstellen van de aankoop van een nieuwe smartphone is dat veel consumenten van mening zijn dat de smartphonemarkt momenteel weinig vernieuwend is. Een veelgehoorde mening die in het onderzoek naar voren kwam, was dat er weinig nieuwe features zitten in moderne smartphones, vergeleken met vorige modellen. Ook ziet Strategy Analytics toegenomen prijzen voor flagship-modellen als reden voor het uitstellen van een nieuwe smartphone.

Uit het onderzoek blijkt verder dat onder eigenaren van een smartphone van Apple of Samsung de grootste merkloyaliteit bestaat; ongeveer 70 procent van de mensen met een iPhone of Galaxy-smartphone zegt voor een volgende toestel weer voor hetzelfde merk te kiezen. Andere merken volgen op ruime afstand, met percentages onder de 50 procent.

Omdat het onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten, is het niet per se van toepassing op consumenten in Nederland of België. Toch lijkt het hier te gaan om een trend die wereldwijd wordt gezien: de smartphoneverkopen nemen namelijk af na jarenlange groei, ook in West-Europa. Ook blijkt onder Nederlanders het kopen van een refurbished iPhone populair te zijn.