Omzet Apple stijgt licht ondanks daling inkomsten uit iPhone-verkopen

In het afgelopen kwartaal was minder dan de helft van Apples omzet afkomstig uit iPhone-verkopen en dat is voor het eerst sinds 2012. De verdiensten uit smartphoneverkopen daalden, maar mede door groei in de omzet uit diensten steeg de totale omzet ten opzichte van vorig jaar.

Apple behaalde in de afgelopen drie maanden een omzet van 53,81 miljard dollar en iPhones waren goed voor 25,99 miljard dollar daarvan. Daarmee zijn de inkomsten uit smartphones voor het eerst sinds zeven jaar niet meer verantwoordelijk voor meer dan de helft van de omzet.

Vorig jaar haalde Apple in het vergelijkbare kwartaal 3,48 miljard dollar meer omzet uit iPhone-verkopen. Of Apple minder iPhones heeft geleverd of dat er minder dure modellen zijn verkocht, is niet duidelijk. Apple geeft geen details meer over het aantal smartphones dat wordt verkocht.

Ondanks de daling in inkomsten uit iPhones was de omzet van Apple een procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. Dat komt mede door de groei in omzet uit diensten; in het afgelopen kwartaal was dat 11,46 miljard dollar. Een jaar eerder was het nog 10,17 miljard.

De inkomsten uit verkopen van Mac-computers en iPads stegen ook. Die productgroepen waren goed voor 5,82 en 5,02 miljard dollar omzet. Een jaar eerder was dat 5,26 en 4,63 miljard. De categorie Wearables, Home and Accessoires deed het nog beter. De omzet was daar 5,53 miljard dollar, terwijl dat in dezelfde drie maanden vorig jaar 3,73 miljard dollar was.

Ook in het vorige kwartaal daalde Apples omzet uit iPhone-verkopen en steeg de omzet uit diensten. Het bedrijf is sinds enkele jaren bezig met een transformatie. Hardware blijft een belangrijke inkomstenbron, maar diensten nemen een steeds grotere rol aan. Dat zal in de komende kwartalen waarschijnlijk nog duidelijker terug te zien zijn, als Apple zijn streamingdienst Apple TV+ en gameabonnement Apple Arcade heeft uitgebracht.

Apple sloot het kwartaal af met 10,04 miljard dollar winst. Dat is minder dan de 11,52 miljard dollar winst die in dezelfde periode vorig jaar werd bijgeschreven. Apple heeft dit jaar meer kosten gemaakt, onder andere door hogere uitgaven aan research en development.