Gerucht: Apple bereidt release settopbox met A12-soc voor

Apple zou werken aan een Apple TV met A12-soc. Dat claimt MacRumors op basis van meerdere bronnen. De aankondiging is mogelijk al op het evenement dat de fabrikant komende week houdt voor de presentatie van nieuwe iPhones.

MacRumors trof verwijzingen naar een nieuwe Apple TV aan in de code van iOS 13. Ook hebben meerdere mensen die in het verleden juiste informatie over onaangekondigde Apple-hardware hebben verspreid getwitterd over het komende apparaat.

De volgende versie van de Apple TV heeft een soc van de A12-generatie. Dat is de soc die bijvoorbeeld in de iPhone XR en Xs zit. MacRumors benadrukt dat de vondsten niet per se wijzen op een presentatie komende week, al heeft Apple zijn settopboxen in het verleden wel vaak in september gepresenteerd. De vorige versie van de TV, de Apple TV 4K, kwam twee jaar geleden uit. De versie daarvoor verscheen vier jaar geleden. Als Apple dat ritme blijft volgen, moet de volgende versie dit najaar op de markt verschijnen.