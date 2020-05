Gerucht: Apple TV 4K met A12X-soc kan ieder moment uitkomen

Apple heeft volgens Jon Prosser een verbeterde versie van zijn Apple TV 4K klaarstaan. In het nieuwe model zit een A12X-soc en 64GB of 128GB flashopslag. De settopbox is klaar om uitgebracht te worden. Datzelfde geldt volgens Prosser voor een nieuwe iMac en AirPods.

Vorig jaar in september ging er al een gerucht dat Apple een settopbox met A12-soc zou uitbrengen. Jon Prosser meldt nu op Twitter dat het gaat om de A12X-soc, die Apple ook in de vorige generatie iPad Pro-modellen gebruikte. In de huidige Apple TV 4K zit een A10X-soc, gecombineerd met 3GB ram. Of de nieuwe settopbox ook meer ram krijgt, is niet bekend. Wel is de opslagruimte groter; het basismodel krijgt 64GB en er komt een 128GB-versie. Momenteel is er keuze uit 32GB of 64GB.

Volgens Prosser is de codenaam van de settopbox Neptune T1125, en kan het apparaat op ieder moment uitgebracht worden. Hij zegt ook dat Apple een nieuwe iMac en nieuwe AirPods klaar heeft staan, maar meer details daarover zijn niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de producten aangekondigd worden.

Prosser heeft in de afgelopen maanden meerdere keren juiste informatie over nog niet gepresenteerde Apple-producten naar buiten gebracht. Zo wist hij te vertellen dat Apple de nieuwe iPhone SE halverwege april zou introduceren. Ook voorspelde hij de komst van de vernieuwde MacBook Pro 13" enkele uren voor de daadwerkelijke introductie.