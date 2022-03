LG brengt Apple TV-app uit voor tv's uit 2018

LG is begonnen met het uitbrengen van de Apple TV-software voor tv's uit 2018. De applicatie laat kijkers films huren of kopen en geeft ook toegang tot de betaalde streamingdienst Apple TV+. De software was al beschikbaar voor nieuwere LG-tv's.

De Apple TV-app is te downloaden via LG's eigen downloadwinkel voor tv's. Tweakers heeft geverifieerd dat de app beschikbaar is voor modellen uit 2018. Om de Apple TV-software te downloaden, moeten gebruikers hun tv updaten naar de nieuwste firmwareversie. Voor de B8- en lcd-modellen is dat versie 05.20.01 en voor de C8-modellen is dat 05.20.02.

In de Apple TV-app is het mogelijk om via iTunes films te kopen of te huren en die vervolgens te streamen. Ook is de vijf euro per maand kostende streamingdienst Apple TV+ bereikbaar via de app. Op de LG-tv's is er ook ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos in combinatie met de app.

LG bracht de Apple TV-app eerder al uit voor zijn tv's uit 2019 en 2020. De applicatie draait ook op een aantal tv's van Samsung, Sony en Vizio. De software staat ook op de Apple TV-hardware en op een aantal Amazon FireTV-apparaten.