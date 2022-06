'Nieuwe T-Mobile TV-app voor Apple TV biedt zelfde beeldkwaliteit als settopbox'

T-Mobile test een nieuwe tv-app voor de Apple TV en biedt daarmee naar eigen zeggen dezelfde beeldkwaliteit als bij gebruik van een settopbox. De app wordt momenteel getest door gebruikers. Ook test de provider een nieuwe Android-app.

De nieuwe Apple TV-app moet een volwaardige vervanger worden van de settopbox. Niet alleen door het verbeteren van de beeldkwaliteit, maar ook door het toevoegen van een optie voor cloudopnames. Tweakers heeft informatie ontvangen over de nieuwe app van een gebruiker die anoniem wenst te blijven. Volgens de tester is de bitrate hoger en de kwaliteit inderdaad beter.

Op het besloten testforum zegt een T-Mobile-medewerker dat de beeldkwaliteit van de nieuwe Apple TV-app 'in lijn is met die van een settopbox'. Bij de huidige TV Anywhere-app van T-Mobile is de beeldkwaliteit lager. De nieuwe Apple TV-app zal alleen werken via T-Mobile Thuis-netwerken. Volgens T-Mobile zijn alle zenders te bekijken via de app, met uitzondering van pornozenders, omdat Apple dat niet toestaat.

Wanneer de nieuwe app uitkomt, is nog niet bekend. T-Mobile begon in juli met het uitnodigen van gebruikers voor de test. De provider werkt ook aan een nieuwe Android-app. Die krijgt mogelijk dezelfde verbeteringen, maar wordt niet besproken bij de informatie de Tweakers ontvangen heeft.

Afbeeldingen van nieuwe T-Mobile TV-app voor Apple TV