T-Mobile gaat interactieve tv-dienst vernieuwen met cloudopname en on-demand

T-Mobile gaat zijn interactieve tv-dienst vernieuwen. Het huidige Interactieve TV-abonnement verandert in T-Mobile TV. Gebruikers kunnen zeven dagen terugkijken op 40 zenders en er komt een cloudopnamefunctie, voor een meerprijs van 5 euro per maand.

Details over T-Mobile TV staan op het forum van de provider. T-Mobile begint eerst met het overzetten van bestaande klanten die een Aria-box hebben in combinatie met een dsl-abonnement. Het overzetten gebeurt in groepen, mensen met glasvezelabonnementen en andere tv-boxen worden later overgezet. Klanten ontvangen hierover een bericht.

De nieuwe T-Mobile TV-dienst gaat gepaard met de komst van een nieuwe settopbox. Klanten krijgen die in bruikleen. Technische specificaties zijn niet bekend; T-Mobile meldt alleen dat de afmetingen 13x11x3,5cm bedragen en dat er een hdmi-aansluiting en een 3,5mm-jack op zit. Het kastje heeft geen apps als Netflix.

In een overzicht van nieuwe functies noemt T-Mobile de beschikbaarheid van honderden series en films on-demand. Wat dat aanbod precies inhoudt, is nog niet bekend. Verder krijgt T-Mobile TV een functie voor cloudopnames. Deze kost 5 euro per maand, ongeacht het aantal tv-boxen. Zonder die functie is het mogelijk om zeven dagen terug te kijken op ruim veertig zenders. Ook belooft T-Mobile meer gebruiksgemak en de mogelijkheid om persoonlijke kijkprofielen te maken.

T-Mobile TV is alleen beschikbaar in combinatie met een T-Mobile Thuis-internetabonnement. De provider zegt ook de TV Anywhere-app voor het mobiel kijken van tv uit te gaan breiden met meer zenders en nieuwe functies. Details daarover zijn nog niet bekend.

Update: Volgens tweaker TVAL zijn er geen nieuwe decoders nodig en worden de huidige gemigreerd naar het cloudplatform. Op het forum van T-Mobile deelt hij zijn ervaringen met het nieuwe tv-platform.