T-Mobile breidt TV Anywhere-aanbod uit naar 115 zenders

T-Mobile breidt het zenderaanbod van de televisiedienst TV Anywhere uit naar 'meer dan honderd zenders'. Er loopt op dit moment een proef. De provider verwacht dat in augustus alle T-Mobile TV-klanten ruim 115 zenders kunnen bekijken, al zitten daar wel betaalzenders bij.

Op dit moment zijn er via TV Anywhere enkele tientallen zenders te zien. TV Anywhere is een gratis tv-dienst voor klanten die televisie bij T-Mobile afnemen. Ze kunnen daarmee via een app televisie kijken. T-Mobile zegt tegen Totaal TV dat het het aanbod van zenders binnenkort uitbreidt.

Uiteindelijk wil T-Mobile via de dienst 115 zenders beschikbaar stellen. Dat is volgens de provider wel afhankelijk van het abonnement dat klanten hebben. Het gaat dan om aanvullende tv-abonnementen zoals sport- of filmzenders. Sowieso zijn de zenders uit het basispakket van T-Mobile TV te bekijken op TV Anywhere.

T-Mobile is volgens Totaal TV op dit moment bezig met een proef onder een klein aantal klanten. 'In de loop van augustus' verwacht de provider de mobiele tv-dienst voor alle klanten beschikbaar te stellen. Klanten moeten daarvoor wel een tv-pakket van T-Mobile Thuis hebben. Onlangs begon het bedrijf met de uitrol van de nieuwe interactieve tv-dienst T-Mobile TV. Die vervangt het oudere Interactieve TV.