KPN, T-Mobile en Vodafone doen mee aan mobiele veiling

KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile doen alledrie mee aan de veiling voor de drie frequenties voor mobiele netwerken die volgende maand begint. Hun deelname is geen verrassing, omdat het nu al de providers met een eigen mobiel netwerk zijn.

De drie providers hebben hun deelname bevestigd tegen Telecompaper, maar noemen verder geen details. Het is onbekend of er meer deelnemers zijn; het ministerie van Economische Zaken, dat de veiling houdt, zal het aantal deelnemers en hun namen pas vrijgeven na afloop van de veiling. Er is geen uitdager bekend. Bij de laatste grote veiling, voor de 4g-frequentie op de 800MHz-band in 2013, deed Tele2 mee, maar die provider is samengegaan met T-Mobile.

De veiling begint op 29 juni en betreft drie frequenties: 700, 1400 en 2100MHz. De 700MHz is vooral voor goede dekking vai 5g vanwege de lage frequentie. De 1400MHz is een aanvullende frequentie voor als het druk is op andere frequenties en dient alleen als downlink. De 2100MHz is lang in gebruik geweest voor 3g en was ook het onderwerp van de umts-veiling in 2000.

De vergunningen lopen tot 2040, maar er is ook een capregeling die vastlegt hoeveel frequentieruimte aanbieders van mobiele communicatie de komende tien jaar maximaal mogen gebruiken. Hiermee is ook bepaald hoeveel vergunningen deelnemers van de veiling maximaal kunnen kopen.

Providers kunnen maximaal 40 procent van een beschikbare frequentie in handen krijgen. Daardoor zijn er altijd drie providers die op een frequentie diensten kunnen aanbieden. Providers moeten dekking bieden in 98 procent van alle Nederlandse gemeenten en daarbij moet de minimumsnelheid in 2022 overal 8MBit/s zijn. Dat gaat omhoog naar minimaal 10Mbit/s in 2026.

De frequenties die nu geveild worden zijn niet allemaal nieuw. Zo was de 700MHz-band eerder al in gebruik voor digitale tv. Er moet minimaal 900 miljoen euro opgehaald worden met de veiling. Dat bedrag is lager dan de 3,8 miljard euro die de veiling voor 4g-frequenties in 2012 opbracht, maar dat komt vooral omdat met de huidige veiling nog niet alle voor 5g relevante frequenties onder de hamer gaan. Op zijn vroegst in 2022 wordt de 3,5GHz-band geveild. Een deel daarvan wordt nu nog gebruikt door door het afluisterstation in Burum van Nederlandse inlichtingendiensten. Voorlopig is er ook nog geen veiling voor hogere frequenties, voor 5g op mmWave. Het is nog niet duidelijk wanneer Nederland vergunningen in de daarvoor benodigde 26GHz-band gaat veilen.